Lancement de deux applications informatiques sur les entrepôts frigorifiques et les boulangeries non classées à partir de juillet

Deux applications informatiques sur les des entrepôts frigorifiques et des boulangeries non classées seront lancées à partir de juillet 2021, a indiqué le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Le but de ces applications, selon un communiqué publié,lundi, par le département du Commerce sur sa page facebook, Est la concrétisation de ses programmes de travail visant à assurer le bon fonctionnement et la régularité de l’approvisionnement du marché et la protection des consommateurs.

L’application des entrepôts frigorifiques va permettre de contrôler la liste des entrepôts au sein d’une base de données et de revoir les domaines de leur utilisation et de consulter automatiquement et instantanément le mouvement des marchandises liées au stockage dans tout le territoire de la République.

Le ministère a précisé qu’un communiqué sera publié, au début de juillet 2021, pour informer de l obligation de l inscription a cette application a cette date et que toute personne ne respectant pas les delais sera considérée comme un opérateur actif en dehors des cadres organisant les circuits de distribution.

La deuxième application est relative aux boulangeries non classées qui produisent du pain dont le poids ne dépasse pas 150 grammes et vendu à des prix libres, et celles qui fabriquent aussi, d’autres pâtisseries (pizzas…). Une fois opérationnelle, en juillet 2021, elle incitera tous les opérateurs économiques actifs dans ce secteur d’assurer l’approvisionnement d’une manière exclusive auprès des moulins.

Cette application va permettre au ministère du commerce d’assurer le suivi de l approvisionnement de la farine subventionnée quelque soit la catégorie de la boulangerie bénéficiaire et de réduire la manipulation de cette substance subventionnée.