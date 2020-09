Lancement du bureau africain du Centre mondial pour l’adaptation, à Abidjan

Le Centre mondial pour l’adaptation (GCA), coprésidé par Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations unies, a annoncé, mercredi 16 septembre, le lancement de son bureau régional africain à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Hébergé au siège de la Banque africaine de développement dans la capitale ivoirienne, GCA Afrique a pour objectif de nouer des partenariats sur tout le continent pour porter à grande échelle et accélérer les mesures d’adaptation qui protègent les communautés africaines des impacts du changement climatique.

Le GCA Afrique se concentrera sur les programmes et les actions, la diffusion élargie et plus rapide des connaissances, le renforcement des capacités et la définition des priorités répondant aux défis aigus du changement climatique, auxquels les pays africains sont confrontés.

GCA Afrique appuiera les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire d’un milliard de personnes en Afrique subsaharienne d’ici à 2030 grâce à un programme sur le bien-être rural et la sécurité alimentaire. Sont également prévus des projets de soutien aux communautés à travers des programmes de gestion de l’eau pour la croissance urbaine et la résilience, l’utilisation de la nature pour une infrastructure plus résiliente ainsi que le financement de l’adaptation et le renforcement du leadership des jeunes.