Côte d’Ivoire : Une très bonne affaire pour l’économie

Le second forum annuel dédié à l’investissement immobilier Francoreal se déroulera les 29 et 30 octobre 2019 au Radisson Blu Hotel à Abidjan, Côte d’Ivoire. (http://Francoreal.com/fr/)

Lien du document : http://bit.ly/2m0NbKA

Fort du succès de l’édition 2018 qui mettait en lumière les perspectives croissantes de la région pour les investisseurs et les promoteurs locaux et internationaux, l’évènement de cette année a pour thème « développer les opportunités en Afrique francophone ».

L’Afrique francophone suscite l’intérêt des partenaires internationaux, régionaux et génère beaucoup de demandes, selon Kfir Rusin, animateur du forum et directeur d’API Events (https://APIEvents.com/), une société panafricaine spécialisée dans l’organisation d’évènements immobiliers et accompagnant les entreprises qui souhaitent entrer sur de nouveaux marchés.

« Cette région est traditionnellement peu comprise par l’Afrique anglophone, notamment par les acteurs de l’immobilier d’Afrique du Sud, mais son secteur immobilier, en particulier l’hôtellerie, le logement, le commerce, les bureaux et la logistique, intéresse toujours autant ».

De plus, le forum Francoreal attire un public prestigieux, régional et international, ce qui en fait l’évènement immobilier incontournable qui permet aux investisseurs locaux de construire un réseau, « d’approfondir leurs connaissances du secteur et d’étendre leur champ d’activité ».

API Events, en offrant une plateforme de confiance favorisant la rencontre entre investisseurs et promoteurs locaux et régionaux, assure et facilite, chaque année, des transactions de dizaines de millions de dollars liées à l’investissement sur le marché immobilier africain.

API Events, leader panafricain à l’influence internationale, organise en Afrique 9 évènements destinés à des milliers d’investisseurs et de promoteurs immobiliers de centaines d’entreprises situées tout au long de la chaine de valeur.

« Notre 1er évènement sur la région a permis, et c’était essentiel, de déconstruire certains mythes associés au secteur immobilier, notamment ceux liés à l’accès au financement, à la maturité du secteur, à la profondeur du marché et à son accessibilité. »

Cette capacité à rassembler décideurs et acteurs du marché local et régional, à rétablir certaines vérités, et à structurer les processus d’investissement, de financement et de développement en Afrique francophone est essentielle selon Williams Bella de Property Kro. C’est pourquoi il est important de fournir un cadre aux opportunités liées au secteur et de les partager, en particulier à Abidjan, Côte d’Ivoire.

L’Afrique francophone est vouée à devenir un des marchés immobiliers les plus dynamiques. « La ville d’Abidjan, notamment, voit son PIB croître, ce qui entraine l’urbanisation de la ville et une demande graduelle dans le secteur immobilier résidentiel et commercial », commente Williams Bella.

Dans la région, certains secteurs de l’immobilier commercial suscitent plus d’intérêts que d’autres, notamment l’hôtellerie, les commerces, les bureaux et les logements. Cette année, les différents intervenants passeront en revue les possibilités de plus en plus grandes qu’offre le marché immobilier, l’un des plus méconnus et fragmentés du continent.

Et même si, pour Williams Bella, il est fondamental d’aborder et de décortiquer les différents secteurs clés de l’immobilier, ce qui rend la ville d’Abidjan attractif actuellement pour les investissements directs étrangers c’est son développement en matière d’infrastructure. « Le gouvernement contribue à débloquer des opportunités et à en créer dans des nouvelles zones et des secteurs situés sur l’ensemble de la chaine de valeur. »

Mettre à profit l’investissement du secteur public dans l’environnement bâti et mettre à disposition une plateforme favorisant le dialogue entre investisseurs, promoteurs et responsables politiques encourage le financement provenant de sources diverses, nouvelles ou traditionnelles.

« En 2018, nous avons constaté que les possibilités de financement sont plus sophistiquées qu’avant et qu’elles évoluent rapidement avec l’arrivée sur le marché régional de fonds d’investissement privés internationaux, d’Institutions Financières, de Caisse de Dépôt, de fonds cotés et de sociétés d’investissement immobilier cotées », commente Kfir Rusin.

Comme l’accès au financement est aussi important que connecter les capitaux aux opportunités du marché, le forum FrancoReal travaille avec de nombreux partenaires et a obtenu le soutien de nombreuses entreprises locales et internationales. Cette année encore, le forum accueillera plusieurs intervenants spécialistes.

« François Gicqueau de CFAO Retail, Thierry de Jaham du groupe Accor Hotels, Kitanha Touré de Southbridge Partners, Ivan Cornet de Grit, Mohamed Wade de Amandla Capital, Cheick Sanankoua de HC Capital, Ismaël Cisse de Sirius Capital, Pierre Michael Gosse et Stéphane Affro du Groupe Kaydan, figurent parmi les intervenants ayant déjà confirmé leur présence au forum cette année », déclare Kfir Rusin.

Avec plus de 200 délégués attendus sur deux jours, le forum immobilier Francoreal bénéficie d’un soutien important du secteur immobilier local et international et compte comme sponsor platine le Groupe Kaydan. Cette année, Sirius Capital, Sertem, Property Kro et Grit sont également sponsors de l’évènement. Kfir Rusin conclut : « c’est fantastique de travailler en partenariat avec des sociétés et des promoteurs immobiliers leaders du marché. Nous sommes ravis que nos partenaires, très actifs sur le continent africain s’intéressent également à ce projet et aux opportunités que présentent la ville d’Abidjan et la région dans son ensemble ».