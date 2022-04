Lancement du Programme de renforcement des partenariats commerciaux entre les structures professionnelles et les sociétés agricoles

Un Programme pour le renforcement des partenariats commerciaux entre les structures professionnelles et les sociétés agricoles et de transformation, a été lancé depuis fin mars, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Ce programme a été lancé dans le cadre du projet de l’économie agricole durable, réalisé en partenariat entre le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le Programme de coopreneur, a précisé la cheffe du département de la vulgarisation agricole et de la production végétale, au commissariat régional au développement agricole, Moufida Zarii, dans une déclaration à l’Agence TAP . Elle a précisé que ce programme sera consacré dans sa première édition, aux deux filières des olives et des amandes.

« L’objectif est de renforcer les compétences de gestion des services et des sociétés commerciales pour les structures professionnelles agricoles qui bénéficieront également, d’un encadrement et d’un accompagnement pour développer les moyens techniques et financiers nécessaires à la une coopération pérenne avec les différents opérateurs dans les filières de production ( fournisseurs, sociétés, établissements financiers et prestataires des services ) ».

Elle a souligné que les sociétés agricoles et de transformation identifient dans une première étape, les projets d’affaires et fixent après, leurs besoins actuels et futurs en matière d’approvisionnement. Dans une secondé étape, elles concluent des partenariats commerciaux avec les structures professionnelles agricoles , ce qui leur permet de renforcer leurs capacités, réussir leurs projets et découvrir de nouveaux marchés ainsi que des opportunité de coopération avec d’autres sociétés.

Ce projet qui regroupe 30 participants, durera un an, et il sera réparti sur 5 étapes. Des campagnes de sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de ce programme pour attirer les participants. La prochaine étape sera celle du choix des projets, de l’encadrement et de l’accompagnement des participants dans la mise en place des projets, pour aboutir à la phase de la réalisation et de l’intégration des projets.