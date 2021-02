La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a annoncé, vendredi, le lancement d’un programme de formation au profit de 80 éco-entrepreneurs porteurs d’idées de projets et de projets existants en Tunisie.

Les candidats sélectionnés pourront accéder à une formation et un accompagnement dans le cadre du projet « Impact Vert en Méditerranée – Des investissements positifs pour des impacts positifs » ou « GIMED »qui est financé par l’Union européenne, indique la CONECT dans un communiqué, ajoutant que la clôture des candidatures est fixée au 31 Mars prochain.

Les participants ayant les meilleures idées de projets et qui concluront le parcours de formation et d’accompagnement, participeront à un concours qui leur donnera une chance de gagner une subvention de 7 500 euros pour soutenir la création ou le développement de leurs entreprises, précise la même source.

Le projet GIMED vise les entrepreneurs porteurs d’idées de projets verts ou circulaires (40 entrepreneurs porteurs d’idées de projets) et les entrepreneurs porteurs de projets vers ou circulaires existants (40 projets existants), de divers domaines, notamment l’agriculture biologique, la gestion durable des déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction durable, la production de cosmétiques biologiques.

Lancé à l’initiative du Centre d’Activité Régional pour la Consommation et la Production Durables (SPC/RAC), le projet GIMED s’inscrit dans le cadre du programme IEV CTF Med « Bassin maritime Méditerranée ». Il vise à promouvoir le développement d’initiatives génératrices d’impact environnemental et social positif afin de créer des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, et développer l’économie verte et circulaire en Méditerranée. Il cible la Tunisie, le Liban, la Palestine, l’Egypte et l’Italie.

Le budget total du projet est de 2,6 millions d’euros, dont 2,3 millions sont financés par l’Union Européenne du budget total. Le financement reçu va permettre d’accompagner 400 entrepreneurs, femmes et jeunes occupant des postes de direction dans des entreprises en phase de démarrage dans l’économie verte et circulaire.