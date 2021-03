Lancement officiel du projet «Startups et PME Innovantes» et du Fonds de fonds « ANAVA »

Le projet « Startups et PME Innovantes », financé par la Banque Mondiale et appuyé par la Coopération Allemande et sa composante majeure le Fonds de fonds « Anava », ont été officiellement lancés, mardi, lors d’une conférence de presse organisée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Smart Capital, la BM et la GIZ, au Palais du Baron d’Erlanger (Ennejma Ezzahra) à Sidi Bou Saïd.

Financé par la Banque mondiale, à hauteur de 75 millions de dollars (environ 207,19 millions de dinars), ce projet qui sera mis en œuvre sur 7 ans, a été conçu pour soutenir le programme gouvernemental « Startup Tunisia », lequel a pour objectif de catalyser la création et la croissance des startups et de PME numériques et novatrices, tout en stimulant les perspectives économiques et d’emploi pour la jeunesse tunisienne.

Le projet finance dans sa composante majeure, la souscription de la CDC au Fonds de Fonds dénommé « ANAVA », dont la taille cible est de 200 millions d’euros (environ 655,5 millions de dinars), en vue de soutenir les besoins financiers et de croissance des startups. Ce fonds de Fonds sera cofinancé par la Banque Allemande de Développement KfW qui gérera les fonds de l’Union Européenne et de l’Allemagne.

Le projet « Startups et PME Innovantes » financera des investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans des startups et PME innovantes, ainsi qu’une aide au développement de concept, à l’amélioration de la réceptivité à l’investissement et à l’adoption de la technologie.

Outre le Fonds de Fonds, le projet « Startups et PME Innovantes » comporte également, une deuxième composante d’appui à l’écosystème dénommée «FlyWheel », cofinancée par la Banque Mondiale et GIZ Tunisie.

Cette composante aidera les acteurs de l’écosystème entrepreneurial (notamment les incubateurs et les accélérateurs d’entreprises), à améliorer et étendre la portée de leurs programmes, en y incluant en particulier, les startups et PME dirigées par des femmes ou situées dans les régions de l’intérieur du pays.

Le Fonds de fonds « Anava »

Quant au Fonds de fonds « Anava », composante majeur du projet « Startups et PME Innovantes », également lancé aujourd’hui, avec un premier closing (dernière étape de levée de fonds) de 40 millions d’euros, soit la contre-valeur de 130 millions de dinars.

C’est l’un des piliers clés de l’initiative nationale Startup Tunisia qui ambitionne de faire de la Tunisie un pays de Startups à la croisée de la Méditerranée, de la région Mena et de l’Afrique.

Le Fonds de fonds contribuera à la promotion et au financement des startups et entreprises innovantes et permettra de créer de la richesse de façon inclusive, de générer des emplois à forte valeur-ajoutée et de promouvoir l’esprit d’initiative notamment, chez les jeunes en Tunisie.

Il a pour objet la prise de participation dans des fonds d’investissement collectifs ou toute catégorie de fonds communs de valeurs mobilières (les Fonds sous-jacents) dédiés aux startups et entreprises innovantes et couvrant toutes leurs phases de vie et de développement.

Il s’agit notamment des fonds sous-jacents axés sur l’amorçage ou fonds Seed stage (le lancement des startups); les fonds Early stage: fonds axés sur les phases initiales de développement des startups et les Fonds Late Stage:fonds axés sur les phases de développement avancées des entreprises innovantes.

Il est géré par SMART CAPITAL, l’opérateur de l’initiative nationale Startup Tunisia qui vise à rendre la Tunisie un pays Startup Friendly ( ou ami des startup. Smart Capital gère aussi le Startup Act.

Le ministre des Technologies de la communication, Mohamed Fadhel Kraiem a, à cette occasion, souligné l’importance du projet «Startups et PME Innovantes » qui repose sur trois composantes, réglementaire (Startup act), Financière ( Fonds de Fonds et Flywheel ) et une troisième composante qui sera axée autour de l’élaboration d’un cadre de travail (framework) qui permettra à l’administration d’accéder aux solutions innovantes dans tous les domaines, à travers l’implication des startups et des PME/PMI innovantes.

Le ministre a rappelé que depuis l’adoption du startup-act en avril 2019, environ 450 startups ont été labellisées sur environ 750 startups candidates, soit une moyenne de 20 startups par mois, affirmant que la dynamique de labellisation a été maintenue malgré la pandémie, ce qui reflète sa pérennité.

Selon Meriem Zine, directrice d’investissement à Smart Capital et chargée de piloter le Fonds de Fonds, il s’agit du premier fonds de fonds en Tunisie et en Afrique. C’est un fonds à dimension régionale d’une maturité de 20 ans, avec au programme l’investissement dans au moins 16 fonds dédiés aux startups et le financement de pas moins de 350 startups, s-t-elle affirmé.