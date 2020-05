L’ANSI met en garde contre des vulnérabilités sur Android

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a mis en garde, samedi, contre des vulnérabilités « très critiques » touchant les systèmes d’exploitation mobiles Androïde (8, 9 et 10).

L’exploitation de ces failles pourrait permettre à un utilisateur malveillant, en incitant sa victime à ouvrir un fichier multimédia spécifiquement conçu pour cet objectif dans le but d’accéder aux données personnelles de celle-ci, averti l’ANSI dans un communiqué.

L’ANSI appelle, à cet égard, les utilisateurs à mettre à jour leur système Android et d’éviter d’installer des applications depuis des sources non fiables.

Il est possible de consulter ce lien pour plus d’informations:

https://www.ansi.tn/