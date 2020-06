L’APAL sévit contre l’auteur d’une atteinte au domaine public maritime à Nabeul

Les services de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), dans le gouvernorat de Nabeul sont intervenus, samedi, à la plage de Oued El Abid, dans la délégation de Takelsa, contre un contrevenant qui a brisé des roches, pour les utiliser comme barrières, alors qu’il est sur un domaine public maritime.

Selon un communiqué publié samedi, par le ministère de l’Environnement, les services de l’APAL en coopération avec les unités de la Garde maritime et de la Garde nationale, ainsi que la municipalité de la place, ont pris les mesures légales à l’encontre du contrevenant, pour effacer les traces de cette agression contre le domaine public maritime.

L’APAL a assuré qu’elle appliquera la loi contre tout contrevenant et contre quiconque abuse de manière intentionnelle, du domaine public maritime et porte atteinte à l’écosystème, en prenant des mesures légales à son encontre.

Et de rappeler que toute agression contre le domaine public maritime, est sanctionnée par des amendes et des peines de prison, selon la législation en vigueur.