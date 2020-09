L’approvisionnement du marché en livres et cahiers assuré à 80%

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Boussaïd, a indiqué, vendredi, que l’approvisionnement du marché en livres et cahiers subventionnés est assuré à 80%.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère et consacrée au suivi de la rentrée scolaire, le ministre a aussi souligné que les données actualisées concernant la rentrée scolaire sont rassurantes, affirmant que tous les efforts sont déployés pour surmonter les difficultés conjoncturelles liées à la pandémie du coronavirus, à l’instar du manque de certains manuels scolaires qui seront disponibles au début du mois d’octobre.

Cette séance a également porté sur le contrôle du marché étant donné que 145 infractions économiques ont été relevées durant la première semaine du mois de septembre 2020, dont la plupart sont liées au non-affichage des prix, la facturation, la vente conditionnée, le refus de vente, outre l’augmentation illégale des prix et la vente de produits d’origine inconnue.

Ces opérations de contrôle ont permis de saisir 14 mille cahiers subventionnés pour augmentation de prix et dissimilation de marchandises, ainsi que de quantités d’autres fournitures scolaires non conformes aux normes.