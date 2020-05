L’après COVID-19 nécessite un pacte de développement économique et social

La situation économique difficile engendrée par la crise sanitaire internationale, nécessite l’engagement de tous les partenaires nationaux sur un pacte de développement économique et social comportant des mesures détaillées et des ressources financières dédiées sur la période 2020-2025, estime l’Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives dans sa Revue de la Conjoncture économique/ Janvier-Février 2020 qui vient d’être publiée.

Selon l’ITCEQ, ce pacte peut constituer un cadre idéal pour anticiper la sortie de notre pays de cette crise et en créer une opportunité de relance.L’Institut a, à cet effet, fait savoir que, dans cet esprit, le Conseil d’analyses économiques s’est penché sur la question et élaborera une note succincte dans les prochains jours.

L’ITCEQ a, par ailleurs, considéré qu’en Tunisie, comme dans tous les pays du monde, il y aura un avant et un après COVID-19 ” et que ” cet après COVID-19 ” dépendra fortement de la capacité du pays à voir l’opportunité dans la crise.

” L’économie tunisienne connaîtra de grandes difficultés en 2020. Toutefois, plus nous ralentirons la contamination, mieux sera pour notre économie. Dans cette période où l’urgence prime, il ne faut pas perdre de vue les opportunités qui se présenteront à notre pays, à nos jeunes, à nos entreprises à nos startups, et c’est à nous de les saisir à temps, à nous de préparer la sortie de cette crise par une politique de relance de l’investissement ciblée en fonction des nouvelles exigences de l’économie mondiale.