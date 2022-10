Le Fonds international de développement agricole réitére son appui au développement de l’agriculture et des zones rurales en Tunisie

La directrice régionale pour le Proche-Orient, l’Afrique du Nord, l’Asie centrale et l’Europe au Fonds international de développement agricole (FIDA), Dina Saleh, a souligné mardi la poursuite de l’appui du Fonds à la Tunisie pour le développement du secteur agricole et des zones rurales à travers la mise en œuvre des projets en cours qui ont été préparés au niveau du programme stratégique de partenariat avec la Tunisie pour la période (2019-2024) ainsi que des projets futurs qui seront mis en oeuvre dans le cadre du plan de développement 2023/2025.

Lors de sa rencontre avec le ministre de l’Economie et de la Planification, M. Samir Said, au siège du ministère, ils ont évoqué l’état d’avancement de la coopération existante entre la Tunisie et le Fonds, notamment les projets concernés par les domaines du développement intégré en milieu rural et le développement des filières et filières connexes, notamment le développement agricole et pastoral et le développement des systèmes de production dans le gouvernorat de Médenine outre le projet d’appui aux filières concernées par le développement local du gouvernorat de Siliana et le projet d’insertion économique, sociale et solidaire de Kairouan, en plus de discuter des moyens de développer cette coopération dans la période à venir à travers la possibilité pour le Fonds de financer un nombre de projets qui seront délimités dans le plan de développement 2023-2025.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l’importance des programmes de coopération avec le Fonds international de développement agricole, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités nationales, notamment les projets visant à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des populations rurales et des groupes vulnérables grâce à une approche intégrée économique et le développement du secteur agricole, en mettant l’accent sur l’offre d’emplois et l’intégration des femmes et des jeunes.

