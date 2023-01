Vers la création de 30 nouveaux groupements féminins de développement

Dans le cadre du plan de développement 2023-2025, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées prévoit la création de 30 nouveaux groupements féminins de développement moyennant des fonds estimés à 3 millions de dinars à raison de 10 groupements par an.

Selon un communiqué publié par le ministère, ces groupements permettront de lancer 1500 projets féminins en milieu rural.

En 2023, 10 groupements féminins de développement seront créés dans les régions de Manouba (02), Bizerte (02), Tataouine (02), Tozeur (01), Kébili (01) et Gabès (02).

En 2024, 10 autres groupements seront créés dans les régions de Jendouba (02), Béja (02), Sousse (02), Monastir (01), Zaghouan (01) et Nabeul (02).

Par ailleurs, en 2025, les dix nouveaux groupements seront créés dans les régions du Kef (02), Siliana (02), Mahdia (02), Manouba (02), Ariana (01) et Tataouine (01).

La création des groupements féminins de développement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des filles et des femmes en milieu rural pour la promotion de l’emploi et de l’esprit d’initiative.

D’après le communiqué, jusqu’à fin 2022, le ministère de la famille a créé 22 groupements de plus de 500 femmes actives dans les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat.

Les groupements existants sont installés dans 8 régions différentes, à savoir Sidi Bouzid (07), Sousse (05), Kasserine (03), Jendouba (02), Siliana (02), Ben Arous (02), Tozeur et Manouba (01).