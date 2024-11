L’Arabie saoudite veut lancer des coentreprises industrielles avec la Tunisie

L’Arabie saoudite s’apprête à renforcer les liens industriels régionaux en s’associant à la Tunisie dans le cadre d’une série d’entreprises communes, selon un haut responsable saoudien .

S’adressant à Arab News en marge du Forum multilatéral des Nations Unies sur la politique industrielle à Riyadh, le vice-ministre de l’Industrie du Royaume, Khalil bin Salamah, a confirmé la collaboration à venir avec la Tunisie, déclarant qu’il s’agissait maintenant de choisir les produits avec lesquels commencer et la manière de procéder.

« Il n’est pas question qu’il y ait ou non une collaboration, mais il y en aura une parce que personne ne peut réussir seul. Le succès et la croissance durables sont le fruit d’une collaboration », a-t-il souligné, précisant que Riyadh est en pourparlers avec deux pays arabes voisins en vue d’intégrer des politiques susceptibles de stimuler des industries telles que les produits pharmaceutiques.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur la production de produits spécifiques, les pays visent d’abord à aligner leurs politiques industrielles, créant ainsi une plateforme unifiée qui pourra ensuite être appliquée à différents produits.

« Chaque groupe de pays se concentrera donc sur des produits différents, mais avec la même plateforme politique. Nous voulons saisir ces politiques communes avant qu’elles ne se traduisent en produits et les maintenir à ce niveau entre les pays », a déclaré Bin Salamah.

Il a ajouté : « Lorsque nous parlons d’IPA (ingrédients pharmaceutiques actifs), un pays est l’Égypte (et un pays potentiel pourrait être la Jordanie), car la maturité de la fabrication de médicaments existe. Mais nous devons maintenant utiliser les produits chimiques, en particulier les produits chimiques fins, pour les transformer en IPA et répondre ainsi à la demande de médicaments de notre pays ».

Le vice-ministre a également mis l’accent sur une vision plus large de la collaboration industrielle, comme dans l’industrie automobile, où des pays, dont les Émirats arabes unis, le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, apportent déjà divers composants et capacités.

« Nous avons déjà de nombreux pays intéressés. En ce qui concerne les composants, les Émirats arabes unis sont déjà présents. Au Maroc, l’industrialisation est très bonne. En Tunisie et en Égypte, il y a une bonne intégration, pas de répétition mais une valeur ajoutée », a déclaré M. Bin Salamah.

Phosphate et énergie

En ce qui concerne la Tunisie, le vice-ministre a souligné que la collaboration ne se limiterait pas à l’industrie automobile, un secteur clé, mais s’étendrait à d’autres secteurs à fort potentiel, notamment les secteurs des phosphates et de la production d’énergie.

Il a mis en lumière l’aspect « capital humain » de la collaboration, soulignant le potentiel de partage d’expertise et de développement de la main-d’œuvre entre les deux pays.

Bin Salamah a déclaré que la stratégie industrielle de l’Arabie saoudite passait des produits chimiques de base et intermédiaires aux secteurs en aval, y compris la chimie fine et l’IPA.

Cette évolution est considérée comme cruciale pour l’expansion de la base industrielle du Royaume et pour soutenir les objectifs de sa Vision 2030.

« Quand je regarde la Tunisie, même à partir d’expériences antérieures, il y a l’industrie du phosphate, il y a la production d’électricité », a déclaré le vice-ministre, soulignant l’engagement de l’Arabie saoudite en faveur de la coopération régionale dans le cadre de sa stratégie industrielle élargie.

Les secteurs tunisiens prometteurs pour l’investissement

Réaffirmant cette collaboration, la ministre tunisienne de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, a déclaré que son pays disposait d’un type de ressources minières particulier qui pourrait faire l’objet d’investissements de la part de l’Arabie saoudite.

« Cela fait partie des discussions que nous avons eues. Je pense que le secteur des composants automobiles pourrait être l’un des secteurs prometteurs pour l’investissement, et que l’industrie pharmaceutique pourrait également être un domaine fructueux pour la coopération entre les deux parties », a-t-elle déclaré à Arab News.

Et d’ajouter : « La Tunisie dispose d’avantages significatifs dans le secteur des soins de santé, à la fois dans les services et dans la fabrication. La Tunisie dispose d’avantages compétitifs importants et de professionnels qualifiés, dont beaucoup travaillent en Arabie saoudite depuis une cinquantaine d’années. ». Elle a indiqué cependant qu’en dépit des ressources disponibles dans le Royaume, le niveau actuel d’investissement en Tunisie ne reflète pas tout le potentiel des relations entre les deux pays.

Elle a ajouté : « En tant que pays arabes, notre objectif devrait être une intégration et une collaboration plus profondes, ce qui est l’objectif principal de ce forum – renforcer la coopération et favoriser une plus grande unité entre les nations arabes. »

En ce qui concerne les secteurs prometteurs, la Tunisie est ouverte aux investissements étrangers dans toutes les industries, en particulier dans les secteurs de l’alimentation, de la métallurgie, du textile, de l’habillement, des composants automobiles et aérospatiaux, et des produits pharmaceutiques.

« Nous continuons à soutenir la présence d’investissements étrangers et nationaux. Nous considérons l’investissement étranger comme équivalent à l’investissement national dans le cadre de la loi tunisienne sur l’investissement, offrant les mêmes avantages préférentiels aux investisseurs étrangers qu’aux investisseurs tunisiens », a déclaré Chiboub.

« La Tunisie entretient des relations avec les industries saoudiennes et l’objectif est de développer davantage ces réseaux. La Tunisie est actuellement ouverte dans le secteur de la transition énergétique, et je crois que la partie saoudienne a fait des progrès remarquables dans le domaine des énergies alternatives », a-t-elle également déclaré.