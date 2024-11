L’armée israélienne exhorte le gouvernement à accepter un règlement politique avec le Liban

Des rapports en Israël citent des sources militaires de haut rang qui affirment que le commandement israélien du Nord a achevé la mission fixée par les décideurs il y a environ deux semaines.

Selon ces sources, l’armée israélienne cherche désormais à « préserver ses réalisations militaires » au Liban et exhorte donc le gouvernement à négocier un cessez-le-feu que les États-Unis et la France tentent d’obtenir avec le gouvernement de Beyrouth.

D’après des sources israéliennes, l’armée estime qu’un règlement politique au Liban est nécessaire de toute urgence pour éviter de se retrouver dans le « bourbier » libanais, d’après une opinion publiée par le journal israélien Yedioth Ahronoth.

Le journal écrit que l’horloge militaire tourne plus vite que l’horloge politique, les divisions du Commandement Nord ayant accompli leur mission, et l’armée israélienne exhortant subtilement le gouvernement à négocier un cessez-le-feu dans le nord.

Dimanche, le journal a déclaré que l’opération israélienne au Sud-Liban était menée dans le plus grand secret et que les informations fournies par l’armée étaient limitées, dans le but de compliquer les actions de Hezbollah, qui est loin d’être désarmé.

Il a indiqué qu’actuellement, moins de brigades israéliennes sont impliquées dans les trois opérations divisionnaires qui se déroulent à 4-5 kilomètres de la frontière par rapport au pic de la campagne visant à éliminer la menace d’invasion de la force Radwan pour Israël, il y a environ un mois.

Pour expliquer les activités actuelles de l’armée israélienne au Sud-Liban, les militaires utilisent des termes tels que « préserver les acquis » et cibler les lance-roquettes du Hezbollah capables d’atteindre des cibles à courte et moyenne portée telles que la région de la baie de Haïfa, selon le journal Yedioth Ahronoth.

