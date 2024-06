L’armée israélienne utilise une arme de siège médiévale contre Hezbollah

Une vidéo a émergé sur les médias sociaux jeudi, qui montre des soldats de Tsahal tirant une catapulte la frontière libanaise, enflammant les plantations de l’autre côté de la frontière.

« La zone de la frontière libanaise est caractérisée par des rochers, des fourrés et une végétation épineuse dense, ce qui représente un défi pour les troupes de Tsahal déployées en défense ».

Selon Maariv, l’armée israélienne a déclaré que l’outil avait été construit par des réservistes servant dans un avant-poste à la frontière nord.

Le trébuchet et la catapulte sont des armes d’artillerie utilisées principalement à des fins de siège. Ils étaient utilisés principalement à l’époque médiévale.

L’armée a réagi en déclarant : « Il s’agit d’une initiative locale et non d’un outil largement utilisé », a rapporté la chaîne publique israélienne KAN News.

Des experts politiques ont prédit d’immenses destructions si Israël et le Hezbollah s’engageaient dans une guerre totale. Selon des chercheurs de l’Institut Alma, le Hezbollah dispose de 150 000 mortiers, 65 000 roquettes d’une portée allant jusqu’à 80 km, 5 000 roquettes et missiles d’une portée de 80 à 200 km, 5 000 missiles d’une portée de 200 km ou plus, 2 500 drones et des centaines de missiles avancés, tels que des missiles antiaériens ou des missiles de croisière.

- Publicité-