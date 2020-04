L’ARP adopte un projet de loi de garantie de crédit entre la BH et la BAD

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, en plénière, vendredi, un projet de loi de garantie de crédit entre la Banque de l’Habitat (BH) et la Banque africaine de développement (BAD), pour un montant estimé à 100 millions d’euros ( 314 MD).

Ce projet adopté avec 121 pour et 22 voix contre 7 abstentions, permettra de fournir une ligne de financement aux PMEs opérant dans le secteur de la santé, de logement social, de l’industrie et des énergies renouvelables.

Certains députés se sont dit contre ce projet de loi conclu depuis le 17 décembre 2019, estimant qu’il risque d’aggraver l’endettement de la Tunisie.

Le ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Mohamed Selim Azzabi n’est pas de cet avis.

“Au contraire, cette ligne de financement servira au financement des entreprises”, a-t-il dit, rappelant qu’il est important de contrôler les lignes de financement et leur gouvernance et que les entreprises bénéficiaires sont appelées à introduire des réformes.

Cette ligne de financement vise à appuyer le secteur privé, à travers la création des emplois et à renforcer la productivité des PMES pour qu’elles jouent pleinement leur rôle dans les domaines économiques prioritaires.

De même, ce crédit renforcera les efforts de la BCT pour résoudre le problème de liquidité et aussi il financer des investissements à long terme, moyennant des taux d’intérêt acceptables.

La BH, rappelle-t-on, compte parmi les plus importantes banques commerciales en Tunisie, avec un budget de 11,9 milliards de dinars enregistré à la fin de l’année 2018

La contribution de l’Etat dans le capital de cette banque s’élève à 56,7 %