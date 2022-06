L’ATB migre vers la plateforme Temenos

Le fournisseur de logiciels bancaires a confirmé que l’Arab Tunisian Bank (ATB) rejoignait la plateforme ouverte de Temenos pour le composable banking.

Cette transformation introduit une refonte majeure du système bancaire central de l’ATB en le délestant de toute contrainte héritée et en accélérant sa croissance numérique et son offre de produits à ses clients particuliers et entreprises.

Finalisée avec l’aide du partenaire de mise en œuvre Information Technology Solutions and Services (ITSS), la première phase du projet a permis d’intégrer tous les comptes de particuliers et d’entreprises à la plate-forme Temenos, tout en intégrant les capacités bancaires de Temenos aux processus de prêt, aux dépôts et à l’atténuation des crimes financiers d’ATB.

« Félicitations à l’équipe d’ATB et à notre partenaire de mise en œuvre ITSS pour cette mise en service réussie « , a déclaré William Moroney, directeur général régional de Temenos.

Ahmed Rjiba, PDG d’Arab Tunisian Bank, a commenté : » Nous sommes ravis d’avoir achevé avec succès la migration de nos comptes clients de la banque de détail et de la banque d’entreprise vers la plateforme Temenos Core Banking. Ce go-live est une étape majeure dans la feuille de route stratégique de la banque et pour développer davantage la transformation numérique.

« Une plateforme bancaire moderne et agile est essentielle pour développer des produits et services distinctifs et s’adapter aux attentes changeantes des clients et à l’évolution du marché. Temenos nous procure cette agilité dont nous avons besoin et assure l’avenir de notre infrastructure technologique afin de nous développer durablement et d’exploiter de nouvelles opportunités de croissance. »

La plateforme Temenos est composée de microservices et d’API, ce qui, associé à une infrastructure cloud-native, permet à ATB de faire évoluer son activité et d’accroître sa compatibilité avec les fintechs et les nouveaux modèles économiques.

La phase deux de l’intégration est prévue pour introduire la banque numérique, les paiements numériques et la gestion des risques d’entreprise par Temenos.

Moroney a conclu : « En tant que leader du marché avec une profonde expérience locale en travaillant avec dix banques en Tunisie, nous sommes fiers de soutenir l’ATB dans sa transition de l’infrastructure héritée.

« ATB peut désormais bénéficier de l’étendue inégalée des capacités bancaires composables de la plateforme Temenos pour accélérer sa stratégie de transformation et de diversification. »