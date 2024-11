Une plateforme numérique pour la gestion des subventions culturelles, en gestation

L’avancement de la mise en place de la plateforme numérique de gestion des subventions dans le secteur culturel a été au centre d’une séance de travail présidée hier, vendredi, par la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi.

La ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de simplifier les procédures et de sécuriser chaque étape des demandes de subventions afin de garantir la transparence dans le traitement des dossiers, assurant ainsi l’égalité des chances entre les candidats et le respect des délais fixés.

Elle a également insisté sur la nécessité de former tous les intervenants concernés et a appelé à l’élaboration de spots d’information destinés aux différents utilisateurs, dans le cadre d’une stratégie de communication claire.

La plateforme numérique qui consiste notamment à numériser l’ensemble des procédures de subventions dans le secteur culturel, depuis le dépôt des dossiers et leur évaluation, jusqu’au suivi de la mise en œuvre des projets culturels subventionnés, vise à accélérer l’étude des dossiers, à réduire la bureaucratie et à soutenir efficacement les artistes-créateurs en veillant de la sorte à garantir l’égalité des chances entre les candidats pour bénéficier de subventions et la transparence dans le traitement des dossiers.

Cet outil facilitera l’accès aux informations à distance et unifiera les mécanismes de subvention, ce qui contribuera à limiter les déplacements, à réduire la paperasse et à minimiser le risque de perte des documents.

