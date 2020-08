Le 15 septembre prochain est la date officielle de la Rentrée scolaire 2020-2021

Le Conseil ministériel restreint, réuni, mardi, sous la présidence du Chef du gouvernement de gestion d’affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a approuvé la date du 15 septembre 2020, comme date de démarrage de l’année scolaire 2020-2021. Le Conseil ministériel consacré à la rentrée scolaire 2020-2021, a décidé de prendre toutes les mesures préventives ainsi que l’accélération de la préparation des protocoles sanitaires spécifiques à la rentrée scolaire et universitaire, afin d’assurer une reprise des cours dans les meilleures conditions, selon un communiqué publié, mardi, par la Présidence du gouvernement.

Le conseil a également approuvé l’amélioration des services d’inscription à distance et l’adoption d’un plan de communication efficace, en vue de simplifier les procédures de payement des frais de scolarité. A cette occasion, Fakhfakh a souligné la nécessité d’assurer « une rentrée scolaire à l’ordinaire », en dépit d’une conjoncture sanitaire marquée par une nouvelle vague de propagation du Coronavirus, ce qui nécessite davantage de prudence et de vigilance et de respect des conditions sanitaires. Il a également rappelé que la Tunisie fait partie des rares pays à avoir réussi à assurer le déroulement des examens nationaux, compte tenu des mesures préventives prises par le ministère de l’Education au pic de la propagation de la pandémie « Covid-19 ».