Le bloc du PDL dépose un recours contre les décisions du bureau de l’ARP

Le bloc parlementaire du Parti destourien libre a déclaré, lundi, son intention de boycotter la réunion consacrée à la répartition des tâches au sein du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple prévue cet après-midi.

Le bloc a ajouté, dans une lettre adressée au président du parlement, avoir déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre les décisions du bureau de l’ARP.

Le bloc du PDL tient le président du conseil pour responsable de l’irrégularité de la répartition des responsabilités au sein du bureau de l’ARP et de l’irrégularité de la composition des bureaux des commissions, qui sont « fondées sur une décision qui enfreint la loi ».

D’autre part, le bloc a indiqué qu’il se contentera de son droit de siéger en tant que membre au bureau de l’ARP et aux commissions, et ce, sans en occuper une quelconque responsabilité.