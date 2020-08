Le Bloc national votera la confiance au gouvernement Mechchi

La situation du pays commande de soutenir le gouvernement qui reste le gouvernement de tous les Tunisiens et non celui de Mechichi ni celui du président de la République, a déclaré le président du Bloc national, Hatem Mliki, à l’issue d’une rencontre, mercredi, avec le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi.

Il a ajouté que le coût économique et social de la tenue d’élections anticipées sera extrêmement élevé, soulignant que le Parlement est souverain dès lors qu’il s’agit d’accorder ou non la confiance au gouvernement proposé.