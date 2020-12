Le bloc Qalb Tounes n’adhérera pas aux motions qui divisent les Tunisiens

Le président du bloc parlementaire, » Qalb Tounes « , Oussama Khélifi, a déclaré, mardi, que le bloc « n’adhérera pas aux surenchères et motions qui ne visent qu’à diviser les Tunisiens ».

Lors d’une conférence de presse au parlement, Khélifi a indiqué que le boycott des 30 députés de « Qalb Tounes » de la séance plénière de ce mardi intervient en réponse à leur engagement envers la décision du parti le 7 juillet dernier.

« Qalb Tounes » avait décidé de ne pas participer aux motions qui ne servent pas les intérêts du peuple.

« Le bloc a décidé de ne pas participer au vote sur les motions car celles-ci sont, désormais, devenus un moyen de diviser les Tunisiens, affaiblir l’Etat et servir des agendas étrangers qui menacent la souveraineté nationale et la cohésion de la société », a-t-il estimé.

Khélifi a souligné que Qalb Tounes « condamne le terrorisme et encourage à l’application de la loi antiterroriste pour traquer les terroristes où qu’ils soient, mais il n’adhèrera pas aux séances des surenchères politiques et des campagnes électorales.

La plénière de ce mardi a été, initialement, consacrée à l’examen d’une motion présentée par le Parti destourien libre (PDL) (16 députés) réclamant la condamnation du « blanchiment du terrorisme » et « l’assèchement de ses sources de financement ». Elle a été levée faute de quorum, le nombre des députés n’ayant pas dépassé 48.

Dans ce texte de motion, le groupe du PDL appelle l’Exécutif à mettre en place des mesures pour tarir les sources de financement du terrorisme, démanteler le réseau de son financement et à dissoudre les organisations politiques et les associations qui soutiennent la violence et l’obscurantisme.

Le bloc a, également, demandé à ce que toutes les procédures nécessaires soient prises pour présenter ce projet en plénière pour examen et adoption, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 141 du règlement intérieur de l’ARP.

