« Qalb Tounes » appelle à éviter l’escalade et à revenir au plus vite à une solution politique

Le parti Qalb Tounes appelé à tenir les institutions militaire et sécuritaire « loin des tiraillements politiques » et de « toute instrumentalisation pour préserver leur caractère républicain ».

Dans une déclaration, publiée, samedi, le bureau politique du parti s’est dit profondément préoccupé face à la situation politique qui prévaut dans le pays, marquée par « les conflits de rivalités et de pouvoir », alors que « le peuple souffre de l’impact de la pandémie du Covid-19 et de la crise économique, financière et sociale étouffante ».

Le parti appelle à tout faire pour éviter l’escalade et à revenir au plus vite à une solution politique en faisant prévaloir l’intérêt suprême du pays.

Pour Qalb Tounes, il est primordial d’opter pour le dialogue et de rechercher des solutions capables de répondre aux « préoccupations vitales » des Tunisiens et de « sauver la patrie ».

D’après le parti, l’arrestation de Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, et son incarcération depuis plus de quatre mois représente « un des éléments majeurs de la crise politique » en Tunisie.

« Il n’y a pas lieu de le maintenir en détention dans une affaire dans laquelle il bénéficie toujours de la présomption d’innocence », estime le parti.