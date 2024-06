Le C.Africain dernier qualifié pour le carré d’as

Le Club Africain a arraché son billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie de football (2023-20224), en éliminant l’US Monastir (2-1), dans le dernier quart de finale disputé dimanche soir au stade Ben Jannet à Monastir.

Le club de Bab Jedid a ouvert la marque à la 29e par Houssem Souissi, avant que les ussémistes n’égalisent quatre minutes plus tard par Chiheb Jebali (33). En seconde période, les clubistes, réduits à 10 dès la 59e minute suite à l’expulsion de Ameur Omrani, ont arraché la victoire grâce à Bassem Srarfi (76e).

Les rouge et blanc rejoignent au dernier carré le Stade Tunisien, l’O.Béja et le CA Bizertin.

Les Stadistes avaient assuré leur qualification, plus tôt dans l’après-midi, aux dépends de l’Etoile du Sahel 4-2 après prolongations (2-2 au terme du temps réglementaire), à Sousse. Les buts ont été inscrits par Haythem Jouini, auteur d’un doublé (3e et 10e), Hamza Ben Abda (50) et Fraj Ben Njima (94 csc) pour le Stade Tunisien, et par Louay Ben Hassine (44) et Hamza Jelassi (69), pour les étoilés.

Le CA Bizertin et l’Olympique de Béja, tenant, avaient quant-à-eux éliminé respectivement le SC Ben Arous, vendredi à Bizerte (1-0 ap), et l’AS Marsa (3-2 ap), samedi au Zouiten.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce soir sur la chaine nationale Watania 1, au cours de l’émission Dimanche Sport.

Les résultats

. Quarts de finale:

Dimanche :

Stade de Monastir :

US Monastir 1 Chiheb Jebali (33)

Club Africain 2 Houssem Souissi (29), Bassem Srarfi (76)

Stade de Sousse :

Etoile du Sahel 2 Louay Ben Hassine (44), Hamza Jelassi (69)

Stade Tunisien 4 Haythem Jouini (3 et 100), Hamza Ben Abda (50), Fraj Ben Njima (94 csc)

Déjà joués

Samedi :

Stade Zouiten :

Olympique Béja 3 Aly Desse Sissoko (66), Rabii Homri (95), Bonheur Mugisha (93 csc)

AS Marsa 2 Wissem Bousnina (79), Omar Traidi (89 sp)

Vendredi:

Stade de Bizerte:

CA Bizertin 1 Alaeddine Bouallagui 129e (sp)

SC Ben Arous 0