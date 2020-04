Le CA de Servicom en chute libre

Les revenus consolidés de Servicom au 31/03/2020 sont de 3,7 MDT contre 8 MDT au 31/03/2019 soit une diminution de 54%. Cela est principalement due à la baisse du chiffre d’affaires de l’activité travaux publics qui est passé de 3,5 MDT au 31/03/2019 à 90 KDT au 31/03/2020 et de l’activité IT & Télécom qui a été totalement arrêtée au premier trimestre 2020. Aussi, l’activité Ascenseurs a connu un ralentissement dû au mouvement de panique causé par la pandémie « Covid-19 » qui a démarré début Mars 2020.

Par ailleurs, et malgré la baisse du chiffre d’affaires consolidé de plus que 50%, l’EBITDA de la société a progressé de façon considérable passant de 205 KDT en 2019 à 461 KDT en 2020. Cette amélioration de la marge est due au désengagement des métiers de Télécom et de Travaux Publics qui plombaient la profitabilité de la société.