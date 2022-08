Le capitaine d’un chalutier tunisien écope d’une amende de 10 000 euros à Malte

Le capitaine d’un bateau tunisien, arrêté dimanche et soupçonné de pêche illégale dans les eaux territoriales maltaises, a été condamné à une amende de 10 000 euros après avoir reconnu les faits lors de sa comparution mercredi, rapporte The Times of Malta.

Il a été interpellé alors que son chalutier était amarré au quai du port de de Barriera, où ila été inspecté par des agents de la police du district de La Valette, des responsables de la pêche et des membres des forces armées.

Le lendemain, le bateau a été conduit au débarcadère de Marsa, où les agents de l’unité de protection de l’environnement ont conclu que le capitaine n’avait pas l’autorisation de pêcher dans les eaux maltaises. Quelque 500 kilos de poisson et du matériel de pêche ont été saisis, d’après la même source.

Mercredi, le tribunal a été informé que l’incident avait été signalé par l’Agence européenne de contrôle des pêches au moyen d’un rapport envoyé au directeur local des pêches. Le directeur était également présent au tribunal, assisté d’un avocat.

Le capitaine a été escorté au tribunal pour répondre des faits qui lui sont reprochés, à savoir la pêche dans les eaux territoriales maltaises sans autorisation, et omission d’informer les autorités sur les prises trouvées à bord du navire et de l’arrivée du navire trois jours à l’avance, conformément à la loi.

Le tribunal a condamné le capitaine à une amende et a ordonné la confiscation de l’équipement à bord du navire.