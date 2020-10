Amende de 60dt infligée à ceux qui ne respectent pas le port du masque !

Le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallègue a déclaré ce jeudi 1er octobre 2020 que le gouvernorat est en train de coordonner avec les services sécuritaires pour appliquer le communiqué commun émis par les ministères de la Santé et des Affaires locales.

Il a souligné dans ce contexte indiqué que désormais une amende de 60d sera infligée à toute personne qui ne respecte pas le port du masque dans les lieux publics (Espaces fermés et établissements publics).

En ce qui concerne la situation dans les délégations de Hrayreya et la Marsa, le gouverneur a indiqué que le nombre de contaminations est élevé dans ces deux délégations ( 107 et 114) et la situation est critique, ce qui nécessite des efforts pour faire face à la propagation du coronavirus.

Et d’ajouter, les service spécialisés se chargeront de contrôler le respect de la distanciation physique, de l’hygiène et de fournir les moyens préventifs dans les cafés et commerces… et toute infraction de ces mesures valera la fermeture du local, rapporte Mosaique fm.