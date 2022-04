Boris Johnson écope d’une amende historique mais refuse de démissionner

La Metropolitan Police de Londres a annoncé mardi avoir délivré plus de 50 amendes à des personnes pour avoir enfreint les règles anti-Covid en participant ou organisant des fêtes à Downing Street en plein confinement. Scotland Yard n’a pas précisé qui était visé, ni quels étaient les événements concernés, par ces sanctions faisant suite au « Partygate ». Cependant, Downing Street a annoncé dans la foulée que le Premier ministre britannique Boris Johnson allait en recevoir une, tout comme son ministre des Finances, Rishi Sunak.

- Publicité-

L’opposition travailliste a immédiatement réagi en demandant leur départ. « Boris Johnson et Rishi Sunak ont enfreint la loi et menti à plusieurs reprises aux Britanniques Ils doivent tous les deux démissionner. Les conservateurs sont totalement inaptes à gouverner », a tweeté le chef du Labour Keir Starmer.

« Nous faisons tous les efforts possibles pour faire avancer cette enquête rapidement, ce qui implique de continuer à évaluer des quantités importantes de documents », a ajouté la police britannique, qui avait déjà infligé 20 premières amendes fin mars. Elle a par ailleurs indiqué que d’autres sanctions pourraient être délivrées.

Et si la punition reçue constitue un revers pour celui qui a toujours assuré ne rien avoir fait d’illégal, pas question de céder aux appels à la démission. « Je veux maintenant continuer et remplir le mandat qui est le mien », a-t-il expliqué, citant l’économie et la guerre en Ukraine. Bros Johnson a déclaré à la télévision s’être acquitté de cette amende et a présenté des « excuses complètes » pour cet anniversaire surprise qui a duré selon lui « moins de 10 minutes » le 19 juin 2020 dans la salle du conseil des ministres, pour ses 56 ans.