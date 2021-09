Le CEPEX organise la participation des startups tunisiennes au salon Web Summit

Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la 2ème participation consécutive des startups tunisiennes à la prochaine édition du salon Web Summit prévue du 1e au 4 novembre 2021, à Lisbonne.

Le salon Web Summit est considéré comme la conférence européenne la plus importante dans le domaine de développement technologique. Plus que 1250 startups y seront présentes cette année, afin d’exposer leurs produits aux 40 mille visiteurs attendus et rencontrer les 700 investisseurs qui seront présents durant les 3 jours de l’évènement.

Les startups tunisiennes sélectionnées (par l’organisateur), auront l’occasion d’accroître leur visibilité, de rencontrer des partenaires et de faire du réseautage avec des contacts qualifiés. Elles auront la possibilité d’exposer dans le hall des startups (Startup Island) pendant les 3 jours de l’évènement, une visibilité sur la page web de l’événement, un accès à l’application de réseautage de l’événement qui sera active avant l’ouverture du salon et une opportunité de participer au concours officiel du Web Summit.

Elles peuvent également participer aux réunions des investisseurs ainsi qu’aux différents workshops et assister à la cérémonie d’ouverture et au « Night Summit », prévus pour le 1 novembre 2021.