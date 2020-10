Le chef de la diplomatie nippone attendu, début décembre, à Tunis

Le chef de la diplomatie nippone Toshimitsu Motegi est attendu, début décembre prochain, à Tunis. Cette visite a été au centre d’un entretien, mardi à Tunis, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi et l’ambassadeur du Japon à Tunis Shinsuke Shimizu.

La rencontre a également porté sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer ainsi que sur des dossiers internationaux d’intérêt commun dont la crise libyenne, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Au cours de cette entrevue, l’accent a été aussi mis sur les préparatifs engagés par la Tunisie en prévision du 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique « Ticad 8 » qui aura lieu, en 2022, en Tunisie.

