Le chef du gouvernement en visite à Jendouba

Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, effectue, ce samedi, une visite dans le gouvernorat de Jendouba, accompagné du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Oussama Hkriji.

Il s’agit de s’informer de la réalité de la situation agricole dans la région à travers des visites de fermes agricoles et aussi d’examiner les moyens de promouvoir l’élevage et enfin de se rendre compte de l’avancement de la saison de moisson.