des projets de partenariats franco-tunisiens dans les marchés régionaux et africains

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est entretenu, mercredi, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, avec le président du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), Patrick Martin.

Il a souligné, à cette occasion, que la Tunisie constitue l’une des destinations privilégiées d’investissement eu égard au climat propice qu’elle offre aux investisseurs.

Hachani a, dans ce sens, relevé que les perspectives prometteuses d’investissement qu’offre la Tunisie ont fait d’elle une destination pour les investisseurs français qui y ont trouvé tous les avantages, à l’instar de la sécurité, la stabilité, la main d’œuvre spécialisée ainsi que les transports terrestre, maritime et aérien.

Le Chef du gouvernement s’est, en outre, félicité de la solidité des relations bilatérales tuniso-françaises, appelant à les consolider en encourageant les hommes d’affaires français à investir en Tunisie, notamment dans les secteurs prometteurs.

Le président du MEDEF a, pour sa part, exprimé la disposition de son organisation à renforcer et diversifier les investissements français en Tunisie, affirmant la volonté de nombreuses entreprises françaises de lancer des projets de partenariat avec des entreprises tunisiennes dans les marchés régionaux et africains.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, la ministre de l’Economie et de la Planification Feryel Ouerghi Sebaï et le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) Samir Majoul.

Ahmed Hachani effectue une visite officielle en France du 28 février au 1er mars à l’invitation de son homologue français Gabriel Attal.