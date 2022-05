Le chômage se stabilise, mais le taux d’activité aussi

Le nombre des occupés a diminué de 93,6 mille au premier trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021. Au premier trimestre 2022, le nombre des occupés s’établit à 3393,2 mille contre 3486,8 mille au quatrième trimestre de 2021 ; soit une baisse de 93,6 mille. Cette population se répartit en 2418,1 mille hommes et 975,1 mille femmes. Au quatrième trimestre 2021, le nombre des occupés avait augmenté de 107,9 mille pour atteindre 3486,8 mille contre 3378,9 mille au troisième trimestre 2021. Cette augmentation est attribuable à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays après le pic de l’épidémie de Covid-19 à l’été 2021.

Le taux de chômage s’est stabilisé au premier trimestre 2022 au niveau de 16.1% après avoir reculé de 2,2 au trimestre précédent. Le nombre de chômeurs estimé pour le premier trimestre 2022 atteint 653,2 mille du total de la population active, contre 673,5 mille chômeurs pour le quatrième trimestre 2021. Ainsi, le taux de chômage se stabilise au niveau de 16,1% contre 16,2% au quatrième trimestre de 2021.

Selon le sexe, le taux de chômage a subi une hausse de 0,2 point pour les hommes et une baisse de 0,4 points pour les femmes pour atteindre, respectivement, 14,1% et 20,9%. Le nombre de chômeurs était de 673,5 mille au quatrième trimestre 2021 contre 762,6 mille au troisième trimestre. Le taux de chômage avait reculé de 2,2 points atteignant 16,2% contre 18,4% au troisième trimestre.

Le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans a baissé, au cours du premier trimestre 2022, pour atteindre 38,5% (contre 40% au quatrième trimestre 2021). Ce taux atteint 39,8% chez les hommes et 36,0% chez les femmes. Le taux de chômage des jeunes âgés entre 15 et 24 ans avait également baissé au quatrième trimestre 2021 (40% contre 42,4% au cours du troisième trimestre).

Baisse du taux d’activité de 1,4 points au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2021 pour atteindre 45,6%

Au cours du premier trimestre 2022, l’effectif de la population active en Tunisie est estimé à 4046,4 mille, contre 4160,3 mille au quatrième trimestre ; soit une baisse de 113,9 mille. Par conséquent, le taux d’activité a baissé pour atteindre 45,6% au premier trimestre 2022 ; soit 1,4 point de moins qu’au quatrième trimestre de 2021. La population active se répartit en 2814,6 mille hommes et 1232,4 mille femmes. Le taux d’activité est estimé à 64,8% chez les hommes et 27,2% chez les femmes. Le taux d’activité au quatrième trimestre 2021 avait augmenté de 0,5 point par rapport au troisième trimestre 2021 pour atteindre 47%.