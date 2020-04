Le citoyen Samir Marrakchi recadre le ministre Abdellatif Mekki

Samir Marrakchi, issu de l’école centrale de Paris avec un long cv en matière entrepreneuriale, recadre dans ce statut son jugement de citoyen averti, a propos d’un homme qui fait beaucoup parler de lui, Abdellatif Mekki.

“Comme c’est difficile d’évaluer un homme politique car nous sommes souvent démentis par leur parcours dans le temps.Il y a deux mois, j’ai fait abstraction des appartenances politiques et j’ai jugé positivement le comportement responsable du ministre de la santé en le qualifiant d’un vrai homme d’Etat .

Cette évaluation rapide n’as pas été du goût de certains de mes amis à qui je veux aujourd’hui présenter mes excuses et reconnaître que l’évaluation d’un ministre ne devrait pas se faire sur une position mais devrait être confirmée par la durée du temps.

Quand je vois ce ministre se déplacer avec un cortège d’une centaine de personnes dans une période de confinement sans distanciation et avec un masque placé d’une façon qui ne lui donne aucune protection ni pour lui ni pour les personnes qui l’accompagnent, je me rends compte du décalage entre les appels lancés au peuple et le comportement de ce ministre à qui revient de donner l’exemple

La deuxième sortie de ce ministre qui déclare qu’on peut dire maintenant que nous avons dépassé dans des conditions acceptables la phase dangereuse du civid-19 alors que les tests de dépistage du coronavirus n’ont pas atteint les 900 cas, je me demande si nous sommes vraiment devant un responsable politique qui se respecte et qui respecte le peuple tunisien.

En renouvelant mes excuses à mes amis, je m’abstiendrai de faire des jugements sur des personnes politiques sans tenir compte de leur passé car l’homme politique est souvent une girouette et une personne qui fait de la com sans les actes”. C’est dit !