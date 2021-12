Le conseil municipal refuse la mise en place d’une décharge temporaire dans la localité de Limaya

Le conseil municipal de Menzel Chaker (Gouvernorat de Sfax) a souligné son refus de mettre en place une décharge temporaire contrôlée dans la localité de Limaya relevant de la délégation de Menzel Chaker et située à 62 km de la ville de Sfax.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la municipalité, mardi soir, le conseil municipal de Menzel Chaker a annoncé son refus de la mise en place de la décharge temporaire en raison de ses répercussions environnementales, économiques et sanitaires dans la région.

Cette annonce fait suite à la tenue d’une réunion au siège de la municipalité, mardi soir, après les mesures annoncées par les représentants des organisations nationales et la société civile en coordination avec le gouvernement pour trouver une solution à la crise des déchets qui dure depuis plus de 2 mois et demi à Sfax.

Parmi les mesures annoncées étant le démarrage de la levée et la collecte des déchets dans une nouvelle décharge temporaire située à 62km de la ville de Sfax à partir de mercredi 8 décembre 2021.

Le conseil municipal de Menzel Chaker a annoncé la création d’une cellule de crise afin de communiquer avec les différents acteurs administratifs régionaux et centraux et suivre la situation relatif à la crise des déchets, lit-on dans le même communiqué.