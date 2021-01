Le CP dénonce l’adhésion de 4 municipalités à une organisation israélienne

Le parti Courant populaire a dénoncé l’adhésion des municipalités de Sfax, Kairouan et Sousse à l’organisation « Maires pour la Paix », qui regroupe des mairies de l’entité sioniste, estimant que cette adhésion constitue « un nouveau crime de normalisation ».

Dans une déclaration rendue publique lundi, le parti a souligné que l’adhésion à cette organisation traduit un choix politique « délictueux » qui repose sur la normalisation avec le terrorisme sioniste.

A cet effet, le Courant populaire exhorte les conseils municipaux concernés ainsi que la municipalité de Bizerte qui avait adhéré, auparavant, à l’organisation « Maires pour la paix », à se retirer de cette organisation, appelant à révoquer toute personne impliquée dans ce crime, en particulier les présidents de ces municipalités.

« Cette grave transgression est une conséquence inévitable du chaos qui règne dans le pays et du conflit insensé entre les trois institutions du pouvoir », a estimé le parti.

Il a appelé les forces nationales et l’ensemble des Tunisiens à s’opposer avec force à cette « transgression » qui met en évidence la nécessité, en Tunisie, d’une loi incriminant la normalisation avec l’entité sioniste.

