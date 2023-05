Le crowdfunding pour financer les PME sur le mode EU

Le premier d’une série d’ateliers organisés par l’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA) sur l’accès au financement pour les MPME et les entrepreneurs en Tunisie, en Égypte et au Liban, vient d’être organisé par le projet INVESTMED . Il y a été présenté le crowdfunding comme source de financement.

Le crowdfunding est de plus en plus reconnu comme une source de financement pour les MPME et les startups et peut être couronné de succès quel que soit le lieu. Les MPME du sud de la Méditerranée peuvent tirer parti de cette flexibilité et lever des fonds auprès de sources de masse. Cette session vise à présenter le crowdfunding comme un moyen d’accès au financement pour les MPME. Elle démontrera l’idée de base du crowdfunding et approfondira ensuite les meilleures pratiques pour les MPME dans les secteurs économiques CCI, bleu et vert. La session invite trois experts de ces secteurs qui prodigueront des conseils pratiques pour lancer une campagne de crowdfunding réussie, en utilisant leurs plateformes comme exemples. Les exigences techniques pour lancer une campagne de crowdfunding seront également discutées.

La session a été ouverte par Francesca Passeri, directrice adjointe d’EuroCrowd. EuroCrowd est un réseau d’affaires indépendant et professionnel qui promeut une transparence, une réglementation et une gouvernance adéquates dans la finance numérique tout en offrant une voix combinée dans les discussions politiques et la construction de l’opinion publique.

Démocratisation de la finance

Elle a expliqué comment le crowdfunding favorise la démocratisation de la finance, en permettant à chacun d’y accéder de n’importe où. Elle a indiqué que le crowdfunding a le potentiel d’élargir l’audience d’une entreprise et de la sensibiliser, ce qui en fait un instrument de validation du marché. Il s’agit donc d’un excellent outil pour créer des communautés et des partenariats.

Cet aperçu du potentiel du crowdfunding a été relayé par la présentation par Jonàs Sala, PDG et cofondateur de Verkami, une plateforme de crowdfunding destinée uniquement aux entreprises culturelles et créatives, d’un guide complet sur la manière d’utiliser le crowdfunding. Il a exposé la manière de lancer une campagne de crowdfunding et les clés du succès, y compris le mode de fixation des objectifs financiers qui répondent aux besoins de réalisation du projet, de fournir des récompenses intéressantes et réalisables pour les investisseurs, et de créer une page de campagne.

Crowdfunding vert et bleu

Ensuite, Rita Oliviera de GoParity a fait une présentation sur les campagnes de crowdfunding vertes et bleues. Elle a expliqué qu’il y a une variété de projets sur leur plateforme tels que les projets d’énergie renouvelable, l’utilisation verte des terres et la pénurie d’eau, et que leurs projets ont un impact social.

Enfin, Douja Gharbi, PDG et cofondatrice de RedStart Tunisie, a parlé du crowdfunding en Égypte, au Liban et en Tunisie. Elle a identifié les plateformes de crowdfunding en Tunisie et au Liban et a expliqué que le crowdfunding a un énorme potentiel dans la région MENA, puisqu’il a augmenté de 60 % par an.

Toutefois, elle a souligné les obstacles actuels auxquels sont confrontés les entrepreneurs désireux d’accéder au crowdfunding et que les bénéficiaires devraient prendre en considération. Par exemple, le manque de confiance dans les startups fintech, le manque de sensibilisation et le manque de confiance dans la numérisation de la monnaie.

Après les présentations, les entrepreneurs se sont répartis dans des salles où ils ont pu présenter leur idée d’entreprise aux experts de l’ICC et des économies bleues et vertes et recevoir des commentaires personnels sur la manière d’améliorer leur présentation pour une campagne de crowdfunding.

Le prochain atelier aura lieu en juin et portera sur l’entrepreneuriat durable et les subventions.