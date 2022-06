Le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Tunisie se résorbe de 104 M EUR

Selon les données des douanes françaises, le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Tunisie s’est résorbé de près de 23 %, passant de 462,5 M EUR au cours des 4 premiers mois de l’année 2021, à 358,4 M EUR sur la même période en 2022. Les exportations françaises vers la Tunisie ont augmenté de 34 % entre avril 2021 et avril 2022 pour atteindre 1,3 Md EUR et les importations françaises depuis la Tunisie ont augmenté de 15,6 % pour s’élever à 1,7 Md EUR fin avril 2022.

Sur le plan sectoriel, la hausse des exportations concerne notamment le secteur agricole, sylvicole, de la pêche et de l’aquaculture (en hausse de 44,2 M EUR pour atteindre 49,5 M EUR), les produits pétroliers raffinés et coke (en hausse de 59,2 M EUR pour atteindre 96,1 M EUR) et les matériaux de transports (en hausse de 79,6 M EUR pour atteindre 146,9 M EUR). Les exportations d’hydrocarbures naturels et des autres produits des industries extractives enregistrent quant à elles une baisse (-10,5%), de même que les exportations de produits pharmaceutiques (-5,9%) et de celles du secteur de l’industrie agroalimentaire (- 3,2%).

Côté importations, les importations de produits pétroliers raffinés et coke ont connu une forte hausse, de 9,6 à 21,7 M EUR. Le secteur représente le principal poste bénéficiaire, avec un solde positif de 74,4 M EUR. Les importations de produits chimiques, parfums et cosmétiques progressent de 60,5% à 24,7 M EUR à fin avril 2022, tout comme celles de produits pharmaceutiques (+49,6% pour atteindre 7,4 M EUR).