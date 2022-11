Le déficit commercial énergétique augmente de 84% sur les 9 premiers mois de l’année

D’après l’Observatoire National de l’Energie et des Mines (ONEM), le déficit de la balance commerciale énergétique est passé de 3,83 Mds TND (soit 1,16 Md EUR) à la fin du mois de septembre 2021 à 7,05 Mds TND (soit 2,14 Mds EUR) à la fin du mois de septembre 2022, soit une augmentation de 84%. Cette dégradation est la conséquence d’un accroissement des importations (+77% à10,3 Mds TND) insuffisamment compensé par la hausse des exportations (+66% à 3,88 Mds TND). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces évolutions : la dégradation du taux de change (dépréciation de 11 % du TND par rapport à l’USD entre fin septembre 2021 et fin septembre 2022), par la hausse du cours du baril de Brent (+56% sur la période) et par l’accroissement du prix du gaz algérien (+93% sur la période). Dans le même temps, le taux d’indépendance énergétique a été ramené de 53% à 49 %, principalement sous l’effet d’une réduction de la production nationale d’hydrocarbures.

En effet, la production nationale de pétrole brut a atteint 1,25 millions de tonnes à la fin du mois de septembre 2022, en baisse de 13 % par rapport à la même période de l’année précédente. La production quotidienne moyenne de barils de pétrole a ainsi été ramenée de 40 400 à 35 500 dans le même temps. L’apport des champs pétroliers « Halk el Manzel » et « Sidi Marzoug » qui sont entrés en production en 2021 reste insuffisant pour compenser la baisse de la production enregistrée dans plusieurs champs, dont « Baraka » (-65%), « Adam » (-22%) et « Hasdrubal » (-17%). D’autres champs ont enregistré, a contrario, une amélioration de production à savoir « Gherib » (+111%) et « Franig » (+16%).