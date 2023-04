Le député Hichem Hosni déplore le retrait de l’article 22 du règlement intérieur de l’ARP

Intervenant jeudi 27 avril sur les ondes de Radio Shems FM, le député Hichem Hosni a déploré le retrait de l’article 22 du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple qui fait mention de l’opposition au sein du parlement.

Il a souligné que l’absence de mention de l’opposition dans le règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple est une lacune qu’il importe de combler, estimant qu’il ne peut pas y avoir de parlement sans opposition.

La séance plénière de l’ARP, mardi 25 avril, consacrée à la poursuite de l’examen du projet du règlement intérieur a connu le retrait de l’article 22 relatif aux modalités de classement des députés dans l’opposition, suite au vote négatif de 75 députés.

Hichem Hosni a noté que la taille de l’opposition dans l’ARP n’est pas claire et qu’il faut attendre l’examen et l’adoption des projets de lois pour se fixer. Mais, le véritable test sera l’examen et l’adoption du projet de loi de finances pour 2024, selon lui.