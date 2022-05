Le dinar tunisien dévisse fortement face au dollar US

Le dinar tunisien est tombé à son plus bas niveau face au dollar américain en trois ans, soit plus de trois dinars pour un dollar. Plus précisément, le taux de change de la monnaie tunisienne s’est fortement, déprécié par rapport au billet vert , avec 3,1011 dinars le 1 dollar, à la date du 4 mai 2022, alors qu’elle valait à la même date de l’année dernière 2,7618 dinars, d’après des données statistiques publiées jeudi, 5 mai 2022, par la Banque centrale de Tunisie.

Cette baisse du dinar face au dollar est , à titre principal, imputable au contexte économique mondial marqué par la hausse de dollar par rapport à la majorité de devises dans le monde, où les investisseurs sont en train de vendre l’euro pour acheter la monnaie américaine considérée comme étant une valeur refuge particulièrement, après la montée des craintes suite à la guerre russo-ukrainienne et les anticipations de la baisse de croissance économique en Europe.

Il est estimé que cette hausse de la valeur de dollar est notamment motivée, en outre, par des éléments de changement de politique monétaire de la FED (réserve fédéral américaine) pour lutter contre une inflation record. La FED procédera à des augmentations successives de taux d’intérêt, ce qui pousse les investisseurs à anticiper et à convertir les euros en dollar pour anticiper une dépréciation encore de l’euro et des autres monnaies par rapport au dollar.

Au niveau national, le dinar est affaibli par le creusement du déficit commercial. Les importations sont devenues plus chères pour la Tunisie, particulièrement, les importations de produits pétroliers et céréaliers, qui sont payés en devise, provoquant ainsi une sortie accrue de devise contre une faible entrée de monnaies étrangères.

L’ex directeur général de la politique monétaire à la BCT, Mohamed Souilem, a rappelé eu sujet des analyses récurrentes faisant état d’un niveau historique du taux de change du dollar par rapport au dinar tunisien, que le billet vert « était à des niveaux plus élevés en 2018 ».

Tout en laçant un appel pour que « l’on arrête de semer la zizanie, le pays ayant d’autres chats à fouetter dans ces moments troubles » il a insisté sur la nécessité de « faire confiance à la BCT, qui saura gérer cette situation compliquée ».

L’ancien haut cadre de l’Institut d’émission a rappelé que « le dollar américain est la monnaie refuge par définition partout dans le monde, surtout dans les moments de guerres, de catastrophes naturelles…donc généralement il s’apprécie par rapport aux principales monnaies internationales, et pas seulement contre le dinar tunisien… à l’exception peut-être du franc suisse…qui est l’autre monnaie refuge », a-t-il souligné.

Les prix de l’or aussi

Les prix de l’or en Tunisie ont également chuté, jeudi 5 mai 2022, malgré la hausse du métal précieux sur les marchés mondiaux suite à la décision de relever les taux d’intérêt américains.

Le prix d’un gramme d’or 24 carats en Tunisie, lors des échanges, est tombé à environ 184,73 dinars (60,67 $).

Ce vendredi, les prix de l’or ont légèrement baissé , subissant une troisième perte hebdomadaire consécutive, alors que le dollar américain et les rendements du Trésor se sont redressés à la suite d’une position faucon de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs attendant les données sur l’emploi américain qui doivent être publiées plus tard dans la journée.

L’or au comptant a baissé de 0,1% à 1 875,66 $ l’once, à 0307 GMT, tandis que les contrats à terme sur l’or américain étaient stables à 1 875,40 $. Le lingot a baissé d’environ 1% jusqu’à présent cette semaine.

Le dollar se dirigeait vers une cinquième semaine gagnante par rapport à ses principaux homologues, alors que les rendements de référence du Trésor américain ont repris leur ascension après avoir atteint leur plus haut depuis novembre 2018 lors de la séance précédente.

Les investisseurs ont maintenant les yeux rivés sur les données de l’emploi non agricole du département américain du Travail pour le mois d’avril à 12h30 GMT afin d’évaluer son impact sur la politique monétaire.

« Je ne serais pas surpris de voir une autre impression salariale supérieure au consensus, et cela pourrait ne pas être bon pour le lingot car le marché lirait ces feuilles de thé comme un signe d’amélioration des chances d’une hausse de 75 points de base lors de la réunion du FOMC de juillet », a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, cité par ZoneBourse .

La Fed a relevé mercredi son taux de référence d’un demi-point de pourcentage, le plus important en 22 ans.

La Banque d’Angleterre a également relevé ses taux d’intérêt jeudi, les portant à leur niveau le plus élevé depuis 2009, d’un quart de point de pourcentage, à 1 %.

Les actions asiatiques ont dégringolé, les investisseurs craignant que la hausse des taux d’intérêt ne nuise à la croissance économique mondiale.

Le marché étant de nouveau en mode « tout vendre », il semble que la stratégie « ne pas lutter contre la Fed » soit de nouveau en jeu », a déclaré Innes.

Dans les autres métaux, l’argent au comptant a glissé de 0,5 % à 22,38 $ l’once et était en voie d’enregistrer une troisième baisse hebdomadaire consécutive.

Le platine a glissé de 2,7 % à 953,90 $ et le palladium de 0,6 % à 2 174,95 $.