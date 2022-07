Les retombées de la flambée du dollar sur l’économie tunisienne

La hausse sans précédent du taux de change du dollar par rapport aux devises étrangères aura des effets directs sur l’économie tunisienne, a souligné l’économiste et ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan.

Dans un Post publié sur sa page sur les réseaux sociaux, il a expliqué que la hausse du cours du dollar entraînera une augmentation de la valeur des importations en dinars, en particulier les importations d’énergie, de céréales, de matériaux de transformation et des matières premières en général, car le dollar est le moyen principal de paiement.

S’agissant des exportations, il a indiqué que la valeur des ventes tunisiennes à l’étranger du phosphate et des produits manufacturés, ainsi que les recettes du secteur du tourisme, se sont relativement améliorées en dinars, « mais l’impact global de ces fluctuations sera négatif, car il devrait se traduire par un déficit record de la balance commerciale de 12 milliards de dinars comme enregistré à la fin du mois de juin dernier, ce qui entraînera une aggravation du déficit courant, un accroissement des pressions sur la balance des paiements, une nouvelle baisse du taux de change du dinar, une hausse de l’inflation, une baisse du pouvoir d’achat des citoyens et de la compétitivité des entreprises et de l’économie nationale en général », selon son analyse.

Mohsen Hassan estime que l’impact le plus grave réside dans la hausse du service de la dette due à la composition de la dette publique tunisienne, où l’encours de la dette publique en devises fortes représente 65%, surtout au regard de la hausse du principal de la dette extérieure, au cours de l’année prochaine, à des niveaux record, alors que cette année, il ne dépasse pas les 5 milliards de dinars.

Il a, également, souligné que la plupart des rapports financiers internationaux n’ont pas exclu l’hypothèse que la Tunisie soit en défaut ou en retard dans le remboursement des échéances des prêts étrangers.

Tout cela incite à attacher à la grave situation économique et financière de la Tunisie l’attention qu’elle mérite et la coordination étroite entre le gouvernement et la Banque centrale pour limiter les importations des produits de consommation et contrôler le taux de change du dinar, en plus de conjuguer tous les efforts pour parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international, ce qui est difficile à obtenir, en se basant sur les données de la même source.

Le dollar a continué de monter, hier jeudi 14 juillet 2022, pour atteindre des niveaux jamais égalés depuis 24 ans face au yen et proche de la parité avec l’euro.

Le dollar, valeur refuge

La tourmente économique mondiale a poussé la valeur du dollar à augmenter fortement en tant que valeur refuge.

L’indice du dollar, qui mesure sa valeur par rapport à 6 devises, à plus de 13 % cette année, a augmenté de 0,2 % hier à 108,5.

Le dollar a augmenté de plus de 1% face au yen à plus de 139 yens pour un dollar pour la première fois depuis 1998. Il a augmenté au cours de la dernière séance de 1,3% à 139,18 yens pour un dollar.

Le cours de l’euro a fluctué directement au-dessus de sa parité avec le dollar, un jour après avoir chuté de ce niveau pour la première fois en 20 ans.

La monnaie unique a baissé de 0,5 % sur la journée et a baissé de 0,3 % pour la dernière fois à 1,00310 $.

Affecté par les perspectives moroses de l’économie européenne et la possibilité de rupture omplète de l’approvisionnement en gaz russe, l’euro a enregistré une baisse, avant-hier mercredi, sous le seuil symbolique du dollar américain, qui n’a pas été franchi depuis décembre 2002.

L’euro s’échangeait contre 0,9998 dollar pour la première fois depuis le début des échanges de la devise européenne, avant d’enregistrer un nouveau plus haut, après que les chiffres officiels ont montré que l’inflation aux États-Unis avait augmenté en juin à 9,1 %, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine suivrait une politique monétaire plus stricte.