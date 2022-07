Change: La fluctuation du dollar et de l’euro aura des impacts sur l’économie, les exportations et les transferts

Les fluctuations de la parité euro/dolla aura des effets négatifs et d’autres positifs sur les exportations, les transferts d’argent et la dette extérieure de la Tunisie, estime l’expert en économie et marchés financiers, Moez Hadidane.

Il a souligné, vendredi, dans une déclaration à l’agence TAP, que la hausse du prix de change du dollar contre le dinar aura des effets négatifs sur la Tunisie dans la mesure ou elle mènera à une augmentation des importations d’hydrocarbures et de céréales. Cet impact se sentira aussi sur la dette extérieure de la Tunisie, dont une part de 24 % est évaluée en dollar. Selon Hadidane, la hausse du dollar pourra également amener à la hausse du taux d’inflation, à l’érosion du pouvoir d’achat mais surtout à l’inflation importée en dollar, à travers l’augmentation du coût de l’industrialisation, due à l’importation des matières premières. L’expert estime que les sociétés importatrices vont faire face, à leur tour, à des difficultés liées à l’augmentation du coût, suite à l’importation des produits de base en dollar, en les ramenant ainsi soit à la hausse des prix ou à la réduction de la marge de bénéfice.

Toujours d’après Hadidane, l’Etat serait contraint, dans le cadre des politiques de préservation du pouvoir d’achat, de renforcer les produits importés, et du coup, augmenter les réserves de subvention qui auront un impact sur le budget.

L’augmentation du prix de change du dollar pourrait avoir comme avantage une hausse de la valeur des exportations tunisienne en dollar sur le marché international. Aussi, la baisse du prix de change de l’euro pourrait entrainer une régression de l’endettement extérieur du pays ainsi que des services de dettes, surtout que cette devise représente 59% des réserves en devises du pays.

Un autre avantage évoqué par Hadidane: l’augmentation des transferts des Tunisiens résidents à l’étranger, en particulier, la colonie tunisienne résidente dans les pays du Golfe.

Revenant sur les négociations en cours entre la Tunisie et le Fonds Monétaire International (FMI) pour un nouvel accord financier, Hdidane s’est déclaré optimiste. « Cet accord verra le jour, reste qu’il devrait être sur des tranches », a-t-il dit.