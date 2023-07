Le Dinar tunisien se déprécie de 6% vis-à-vis de l’Euro

Selon les derniers indicateurs financiers et monétaires quotidiens émis par la Banque centrale de Tunisie, le taux de change du dinar a enregistré une baisse face à l’euro de 6%,

Et sur cette base, le taux de change de l’euro a atteint, le mardi 18 juillet dernier, 3,40 dinars contre 3,21 dinars il y a un an, la monnaie nationale n’a, en effet, jamais connu une telle baisse de son taux de change par rapport à la monnaie unique européenne depuis avril 2019.

La baisse impliquait également, selon les données de la banque centrale, le dirham marocain face à une amélioration du taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la valeur du billet vert approchant les 3,03 dinars.

Augmentation du service de la dette extérieure

Dans ce contexte, les indicateurs de l’institut d’émission montrent une augmentation du service de la dette extérieure jusqu’au 10 juillet de cette année à 4114,2 millions de dinars, et dans le même temps, une baisse continue des avoirs nets en devises, qui ont diminué en valeur à 22535,5 millions de dinars, soit 98 jours d’importation, contre 23978,1 millions de dinars, soit 119 jours, à la même date l’année dernière.

Le recul de la monnaie nationale par rapport au dollar est dû en particulier à plusieurs raisons structurelles, dont les plus importantes sont la persistance du déficit du secteur extérieur et les perspectives négatives de croissance de l’économie tunisienne, en plus de l’évolution de la politique monétaire aux États-Unis et en Europe, notamment au niveau du resserrement et de la prise de décisions de relèvement des taux d’intérêt. Cependant, les autorités monétaires tunisiennes cherchent depuis un certain temps, dans le cadre de la mise en œuvre des « réformes » préconisées par les institutions financières internationales, menées par le Fonds monétaire international, à libéraliser le taux de change de la monnaie nationale, un mécanisme qui vise techniquement à ce que l’on appelle le « flottement ».

Un taux de change flottant

En octobre 2018, le Fonds monétaire international (FMI) avait confirmé, dans sa troisième revue de l’état d’avancement du précédent programme de financement de la Tunisie, que le taux de change en Tunisie était devenu flottant – ce que les autorités tunisiennes ont toujours nié – entraînant une hausse du taux de change du dollar, de l’euro, ainsi que de la plupart des monnaies de référence par rapport au dinar, dépassant de loin la moitié de sa valeur ces dernières années.

En effet, laisser flotter le dinar tunisien signifie le libéraliser complètement, empêcher la banque centrale d’interférer dans la détermination du taux de change, car le dinar tunisien est automatiquement injecté sur le marché des changes par le mécanisme de l’offre et de la demande qui détermine son taux de change par rapport aux devises étrangères.

La politique de flottement dirigée vers le dinar tunisien actuellement suivie par la Banque centrale est une première étape pour atteindre le stade du flottement libre, qui est généralement en vigueur dans les économies fragiles d’un grand nombre de pays du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-est et de l’Amérique latine, ce qui conduit généralement, selon les expériences comparatives, à l’effondrement de la monnaie locale, à la fréquence des faillites bancaires, à la hausse de l’inflation à des niveaux importants, en plus de la perte de liquidité et de l’expansion significative des transactions financières sur le marché noir.

Des pressions pour dévaluer le Dinar !

Il convient de noter que la Banque centrale a concentré sa politique monétaire, en particulier depuis l’annonce de sa loi d’indépendance en 2016, principalement sur le déplacement du taux d’intérêt (15 fois depuis 2011) dans un effort conforme à son approche pour surmonter la crise économique et sociale dans le pays malgré la montée continue de l’inflation et le déficit de la balance des paiements atteignant 8,5% du PIB à la fin de l’année dernière.

Il est également probable que les institutions financières internationales créancières continuent d’exercer des pressions sur les autorités tunisiennes pour qu’elles dévaluent le dinar, ce qui pèsera davantage sur les finances publiques et le déficit de la balance commerciale en raison des prix élevés des produits importés, dont les plus importants sont les matières premières, les médicaments et d’autres produits de base, en plus de l’augmentation des intérêts des prêts extérieurs, qui augmente le degré de risques économiques et sociaux.