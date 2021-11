Le dossier du vieillissement du parc de transport touristique en examen

Le dossier du vieillissement du parc de transport touristique et la nécessité de le renouveler afin de mieux répondre aux demandes et assurer une bonne qualité des prestations pour la période post-Covid-19, sont les principaux sujets évoqués , lors de la réunion tenue, lundi, entre le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine et les professionnels du transport touristique .

Le département du tourisme a précisé dans un communiqué, que le ministre a reçu une délégation du bureau exécutif de la Chambre syndicale nationale du transport touristique conduite par Slim Jaballah , et ce, dans le cadre d’une série de rencontres professionnelles.

Belhassine mène, ainsi, une série de réunions pour communiquer et coordonner avec les différentes fédérations et organisations professionnelles du secteur du tourisme et de l’artisanat. Il s’agit, d’une occasion, pour prendre connaissance de leurs préoccupations et discuter les priorités pour la prochaine étape.

Lors de cette rencontre, les participants ont passé en revue la situation du secteur du tourisme, en particulier, le transport touristique, qui passe par une étape délicate en raison de la pandémie.