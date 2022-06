Le doyen Bouderbala livre quelques inédits sur la Constitution

Le président du comité des affaires économiques et sociale de la commission nationale consultative pour une nouvelle république et bâtonnier des avocats, Ibrahim Bouderbela, a fait savoir que tous les participants au dialogue national ont présenté leurs approches économiques et sociales qui été prises en considération lors de l’élaboration de la nouvelles Constitution.

Intervenant, lundi, sur les on des d’Express fm , il ajouté que le draft de la Constitution sera présenté, ce lundi, au président de la République, Kais Saied, précisant que le doyen Belaid a synthétisé toutes les propositions, aussi convergentes que contradictoires qu’elles soient, dans le cadre du brouillon du projet de la nouvelle Constitution.

Parmi les points phares de ce projet de Constitution, Bouderbela a cité la libération de l’initiative pour ouvrir de nouveaux horizons aux acteurs économiques, afin de lutter contre le monopole. Le document comporte aussi une délimitation des contours du domaine d’intervention de l’Etat, qui aura un rôle économique et social régulateur et n’interviendra que dans les secteurs stratégiques.

Selon Bouderbela, l’instauration d’un régime fiscal juste et équitable, et la création d’un conseil économique et social ont été également proposées par les participants au dialogue national.

L’invité de l’émission Expresso a ajouté que le fait d’emprunter pour payer les salaires des fonctionnaires sera interdit par la loi selon le brouillon de la Constitution, dans la mesure où l’endettement ne pourrait être bien fondé et légal que dans une optique de création de la richesse.