Le FC Barcelone, privé de nombreux cadres laissés au repos ou à l’infirmerie, a surclassé le Dynamo Kiev 4-0 mardi et s’est qualifié pour les 8es de finale de Ligue des champions.

Les Catalans se sont imposés grâce à une première réalisation du jeune latéral américain de 20 ans Sergino Dest (52e), avant un doublé de l’attaquant danois Martin Braithwaite, de la tête (57e) puis sur pénalty (70e), et un dernier but de l’attaquant français Antoine Griezmann (90e+2).

