Le FMA publie brochures sur le commerce électronique ciblant les jeunes

Une série de brochures sur le commerce électronique ciblant les jeunes du monde arabe vient d’être publiée, le 18 octobre 2021, par le Fonds Monétaire Arabe (FMA) afin accroître leur prise de conscience et leur compréhension des fondamentaux économiques et financiers.

L’objectif L’objectif est de leur permettre de comprendre les bases de certaines questions liées aux défis auxquels fait face la jeunesse arabe, laquelle vit dans un environnement en évolution rapide qui fixe l’avenir des nations et des sociétés. Cette nouvelle publication cible le citoyen arabe en général et les non spécialistes en économie et en finances dans les pays arabes, selon le FMA.

Il s’agit de les aider à se familiariser avec les bases et les différents aspects liés à certaines questions importantes ; telles que l’inclusion financière, les bases du financement, les nouvelles technologies financières, l’intelligence artificielle et les monnaies électroniques et d’autres questions économiques et financières prioritaires.

Le FMA vise à travers ces brochures à contribuer au renforcement du rôle de la jeunesse arabe dans le traitement des problèmes et des développements en les dotant d’une connaissance leur permettant de contribuer efficacement à la réalisation des visions futures des pays arabes.

Cette publication met en lumière le concept et les types du commerce électronique, son origine et ses facteurs de développement et passe en revue les plus importants mécanismes de son développement, outre les indicateurs permettant de mesurer le volume de l’e-commerce.

La publication en question s’inscrit dans le cadre de la prise de conscience FMA quant à l’importance de la sensibilisation des jeunes à l’économie numérique et les développements y afférents, dont notamment la croissance des activités du commerce électronique.

Ces activités de recherche s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à réaliser la vision du FMA, pour l’année 2040 ; à savoir devenir le partenaire le plus proche des pays arabes en termes d’interaction avec les développements économiques et les nouveautés pour soutenir le processus de stabilisation économique et le développement dans la région arabe.

Le FMA est une institution financière arabe régionale créée en 1976. Il compte 22 pays membres : la Tunisie, l’Algérie, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Djibouti, l’Arabie saoudite, le Soudan, la Syrie, la Somalie, l’Irak, Oman, le Palestine, le Qatar, le Comores, le Koweït, le Liban, la Libye, l’Égypte, le Maroc, la Mauritanie et le Yémen.