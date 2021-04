Le FMI alerte sur les inégalités entre pays qui risquent de se creuser

En marge de l’ouverture des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international a de nouveau relevé ce mardi 6 avril ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale. En tête la Chine et les États-Unis, mais l’organisation prévient : les inégalités entre pays risquent de se creuser. Les pays qui n’ont pas les moyens de procéder à des campagnes de vaccination et de soutenir leur économie pourraient s’enfoncer dans la pauvreté.

Les États-Unis et la Chine font une percée vers des niveaux de croissance normaux, voire plus forts qu’avant la crise. Dans ces deux pays, de vastes dépenses d’investissement ont été prises pour soutenir l’économie. Des campagnes de vaccination massives aussi. C’est encore le moyen le plus sûr pour sortir les économies de l’ornière, soutient le FMI qui plaide pour un accès universel aux vaccins. Car la reprise dans les économies à faibles revenus pourrait tarder.

Le FMI pointe le cas des nombreux pays dont les ressources dépendent de l’exportation des matières premières ou encore du tourisme, un secteur qui irrigue parfois largement les économies locales. Certains États étaient déjà en très grande difficulté budgétaire, incapables de faire face à la crise et de soutenir leurs populations.

Quelque 95 millions de personnes de plus qu’anticipé ont glissé dans l’extrême pauvreté en 2020 du fait de la crise. Les économies avancées doivent soutenir la reprise dans les pays en développement via leur politique monétaire. Les États les plus riches, ceux du G20 réunis aussi cette semaine, devraient prolonger de quelques mois le moratoire sur la dette des pays à faibles revenus, un moratoire décidé l’an dernier à la même époque et prolongé une première fois jusqu’à fin juin.