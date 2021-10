Le FMI confirme discuter avec la Tunisie de ses plans d’aide

Le Fonds monétaire international a été en contact avec les autorités tunisiennes après la formation d’un nouveau gouvernement la semaine dernière et de nouvelles discussions sont attendues prochainement sur le type d’aide dont a besoin ce pays en difficulté financière, a déclaré un haut responsable du FMI.

- Publicité-

« Le FMI suit de près l’évolution de la situation politique en Tunisie et ses services sont en contact avec les autorités à un niveau technique », a déclaré à Reuters Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI.

« Notre équipe a été en contact avec elles après la formation du nouveau gouvernement le 11 octobre… Je m’attends à les rencontrer virtuellement la semaine prochaine afin de discuter des projets du nouveau gouvernement, des priorités en matière de réformes et de leurs intentions en termes de relations avec le fonds. »

Les bailleurs de fonds étrangers souhaitent que la Tunisie mette en place une série de réformes économiques crédibles qui permettraient de réduire les subventions et la masse salariale du secteur public et de réorganiser les entreprises publiques déficitaires, réduisant ainsi le déficit et la dette.

Pour soutenir le gouvernement au début de la pandémie, le FMI a approuvé en avril 2020 un financement d’urgence de 750 millions de dollars et disposait auparavant d’autres lignes de financement pour aider la Tunisie depuis qu’elle est devenue la seule démocratie issue du printemps arabe.